Fail erkek nüfuzunu kullanıyor

Edirne'de iki yıl önce boşandığı Sevda Kuş'u katleden komiser Ali Yılmaz, davalara gelmeyerek adaletten kaçıyor. Avukatlar Yılmaz'ın nüfuzunu kullandığını belirterek sürecin kasti olarak uzatıldığını kaydetti.

Edirne'de iki yıl önce boşandığı kadını katleden komiser Ali Yılmaz, adaletten kaçıyor. Avukatlar failin nüfuzunu kullanarak davalara gelmediğini ve yargılama sürecinin kasti olarak uzatıldığını belirtti.

Fail erkek Ali Yılmaz, Şubat ayında kıskançlık bahanesiyle Kuş'un kaldığı lojmana gitti. Görev silahıyla Sevda Kuş'u on yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurdu. Sevda Kuş yaşamını yitirdi.

Kısa sürede tutuklanan Yılmaz, 5 aydır yargı sürecini baltalayarak hakim karşısına çıkmadı.

Davanın üçüncü duruşması çarşamba günü Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yılmaz yine duruşmaya gelmedi. Panik atak geçirdiğini ve ruh sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek hastaneye gitti.

Süreci BirGün'e değerlendiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Bilge Çarpıcı, fail Ali Yılmaz'ın nüfuzunu kullanarak yargılamadan kaçmaya çalıştığını belirtti. Fail erkeğin duruşmalara akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek gelmediğini söyleyen Çarpıcı, "Gelmediği için mütalaa açıklanamıyor. Mütalaa açıklanamayınca da karar verilemiyor. Dolayısıyla dosya aylarca sürüyor" dedi.

Çarpıcı sözlerine şöyle devam etti: "Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almak için çabalayan sanık ile ilgili hazırlanan sağlık raporunda ruh ve akıl sağlığının yerinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Fakat hâlâ bir hastanenin Adli Psikiyatri Ünitesi'nde kalıyor. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Fakat nüfuzunu kullandığını söyleyebiliriz."

Fail erkeğin süreci uzatmaya çalıştığının altını çizen Çarpıcı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Çarpıcı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sanık adliyeye gelene kadar biz de buradayız. O savunmayı yapacak, savcı mütalaasını verecek ve karar açıklanacaktır. Mahkemede Yılmaz'ın davayı sürüncemede bıraktığının farkında. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız.”

Davanın bir sonraki duruşması ise 29 Eylül'de görülecek.