Fail erkek tehditler savuruyor!

Uşak Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görevli Doktor Öğretim Üyesi Ramazan B. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açılmasının ardından mağdur öğrencinin, tehdide maruz bırakıldığı belirtildi.

Sosyal medya aracılığıyla sahte hesaplardan tehdit edildiğini aktaran 24 yaşındaki kadın öğrenci, Ramazan B. ve eşi tarafından da takip edilerek sözlü taciz edildiğini belirtti. Mağdur kadın öğrenci Ramazan B.’nin kendisini tehdit ettiğini belirterek Uşak Başsavcılığı’na ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne şikâyette bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde sahte hesaplar aracılığıyla tehdit mesajları atan Ramazan B. kendi sosyal medya hesapları üzerinden de intikam alacağına dair paylaşımlar yaptığı aktarıldı. Dilekçede mağdur öğrencinin, aile büyüğü ile çay içtiği sırada Ramazan B'nin önlerini kesip sözlü sataşmada bulunduğu da belirtildi.

Mağdur öğrenci şikâyet dilekçesinde derslere gitmeye korktuğunu, huzursuz olduğunu da belirtti.