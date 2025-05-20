Fail, mağdurla aynı evde!

Haber Merkezi

Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu S.E’yi darbeden ve ölümle tehdit eden H.E, mahkeme kararıyla S.E’ye tahsis edilen evde ev hapsine alındı.

Evrensel'e konuşan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat İrem İlhan, bu süreci şaşırtıcı bir hale çeviren meselenin S.E’yi darbeden ve ölümle tehdit eden H.E’nin mahkeme kararıyla S.E’ye tahsis edilen evde ev hapsine alınması olduğunu anlattı.

İlhan, “Hakimin ev hapsi verdiği ikametgah kadının kaldığı, darbedildiği ikametgah ile aynı. Müvekkilim korktuğu için kendi ailesinin evinde, ancak iki kez mağdur oldu” dedi.