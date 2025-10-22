Fail oğlunu öldürdü, kadını ise ağır yaraladı

İzmir’de bir erkek, tartışma bahanesiyle evdeki av tüfeğini ateşledi. Oğlu Aşkın Kaya’yı öldüren fail Ş.K., evli olduğu kadın Gülşen Kaya’yı ise ağır yaraladı. Olay önceki gün Tire ilçesinde yaşandı.

Ş.K. isimli erkek, henüz bilinmeyen bir nedenle evli olduğu Gülşen Kaya ve oğlu Aşkın Kaya ile tartıştı. Tartışmanın ardından evdeki av tüfeğini alan fail, önce oğlu Aşkın Kaya’ya ardından Gülşen Kaya’ya ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Aşkın Kaya’nın cenazesi morga kaldırılırken ağır yaralanan Gülşen Kaya Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Failin olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri Ş.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.