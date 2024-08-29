Faile cesareti iktidar veriyor

Antalya Vegan Platformu ve Attolos Pati Gönüllüleri, sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın ardından Antalya’da yaşanan hayvan katliamlarını yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Alışveriş merkezinin önünde yaşayan Maya isimli köpeğin silahlı saldırıya uğraması ve Kepez’de bir köpeğin yakılarak katledilmesine ilişkin yapılan açıklamada, katledilen köpeğin belediye ekiplerince alındığı fakat polislere tutanak veya rapor teslim edilmediği vurgulandı.

Yapılan açıklamada özetle şunlar denildi:

“Sokaktaki hiçbir hayvanın katledilmesine, şiddete uğramasına alıştıramayacaksınız. Bu saldırganlar bu cesareti hayvanlara şiddeti, hayvanların öldürülmesini meşrulaştıran, yasalaştıran katil iktidardan almaktadır. Ölüm ve katliam politikalarınıza da bu katliam yasanıza da geçit vermeyeceğiz. Siz öldürmek isterken biz yaşatacağız. Mutlaka ama mutlaka yaşatacağız. Bugün bu alandan ayrıldığımızda ne öfkemiz bitecek, ne de evlerimizde hüzün ve çaresizlik içinde oturacağız. Birbirimize söz veriyoruz, mahalle mahalle dostlarımız için bir araya geleceğiz ve örgütleneceğiz. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak.”