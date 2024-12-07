Faile değil, kadına uzaklaştırma

Ömer P. isimli erkek 29 Kasım Cuma günü kendisinden ayrılmak isteyen D. M. İsimli kadını darp etti. Feci şekilde darbedilen ve işitme kaybı yaşayan D.M.’nin şikâyetine karşın yargı yine erkeği koruyan bir karar aldı. Karakolda şikâyetçi olan ve darp raporu alan D.M. ilk anda uzaklaştırma kararı aldıramadı. Buna karşın Ömer P. ise D.M. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. D.M.’nin başvurusu üzerine daha sonra İstanbul 1. Aile Mahkemesi uzaklaştırma kararı verdi.

Olay İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yaşandı. Yaşadıklarını BirGün’e anlatan D.M. şunları söyledi: "Psikolojik şiddete maruz bırakıldığım bir ilişkimiz vardı. Sürekli aldatılıyordum” dedi. Ayrılmaya karar verip eve eşyalarını toplamaya gittiğini söyleyen D.M., ‘‘Evde başka bir kadın vardı. Ömer P. ile konuşmak isteyip kadının evden çıkmasını rica ettim. Bunun üzerine Ömer P. beni koltuğa yatırıp darp etti” dedi.

NUR CEMAATİ İLE BAĞLANTISI VARMIŞ

D.M. sözlerine şöyle devam etti: “Karakolda Ömer P. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istedim ama işlem yapılmadı. Darp raporu aldım. Darp edilen ben olduğum halde Ömer P. benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonra da karakoldan polislerle el sıkışarak çıktı. Karakolda Ömer P.’nin aynı zamanda daha önce FETÖ soruşturmasında sorgulandığını öğrendik. Geçen ay vefat eden avukatı da FETÖ davasında 6 ay hapis yatmıştı. Ömer P.’nin evinin her yerinde Said Nursi’nin kitabı Risale-i Nur vardı. Nur Cemaati ile bağlantılıydı. Bu olaydan sıyrılıp çıkamasın, cezasını çeksin istiyorum.”