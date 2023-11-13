Faile verilen ceza yetersiz

Uşak’ta Ayşe Baygın, üç kez uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından bıçaklandı. Erzurum’da ise Yasemin Kurt’u katleden erkeğin cezasına iyi hal indirimi uygulandı. Kadınların aileleri, “Faillere ağır ceza verilsin” dedi.

İlayda KAYA

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken yargı failleri koruyan kararlar alıyor. Son olarak Uşak’ta yaşayan Ayşe Baygın, evli olduğu erkek tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Birkaç gün önce taburcu edilen Baygın’ın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı oraya çıktı. Erzurum’da da evli olduğu erkek tarafından 12 kurşunla öldürülen Yasemin Kurt davasında “haksız tahrik” ve “iyi hal indirimi uygulanarak failin cezası 20 yıla düşürüldü. Kadınların aileleri yetkililere çağrı yaparak faillere caydırıcı ceza verilmemesine tepki gösterdi.

İNDİRİM OLMAMALI

Erzurum’da da 6 çocuk annesi Yasemin Kurt 2022 yılında evli olduğu Ezalettin Sarıyıldız tarafından 11 kurşunla evinde katledildi. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sarıyıldız’a, karar duruşmasında ‘iyi hal’ ve ‘tahrik indirimi’ uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi. Kızının katledilmeden önce darbedildiğini ve bunun belgelerle kanıtlandığını söyleyen baba Hanifi Kurt şunları söyledi: “15 kurşun darbesinden 3’ü duvara, kalanı kızıma isabet ediyor. Maddi yetersizlikten sonra bunalıma girdiğini ve sonra kızımı öldürdüğünü söyledi. Ülke krize girdi, tüm kadınları öldürelim mi? Benim çocuğumu katlettikten sonra katil babasını arıyor ve ‘Gel gelinini vurdum’ diyor. Kızımı vurduktan sonra yanına boş kovanları koyup, eline silahı verip intihar süsü vermeye çalıştılar. Darp izleri de var. Delil karartmaya bile çalıştılar. Benim kızım vahşice öldürüldü. İndirimi kabul etmiyoruz.” Süreci istinafa taşıdıklarını belirten baba Kurt, “Gerekirse en üst mahkemelere de gideceğiz.” dedi.

9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Uşak’ta yaşayan 1 çocuk annesi Ayşe Baygın ise evli olduğu Hasan Baygın tarafından 29 Ekim’de 9 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Baygın ameliyatlarının ardından birkaç gün önce taburcu edildi. Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Ayşe Baygın, Hasan Baygın’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce işyerime geldi. Sonra ben kayınvalidemin yanına gittim, orada beni gördü ve 9 yerimden bıçakladı. Boşluğuma gelen darbe karaciğerime isabet ettiği için ameliyat oldum. 10 gün hastanede kaldım, pazartesi günü yoğun bakımdan çıktım. Daha önce de darp raporu almıştım, 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştım. Devlet daha önceden ceza vermeliydi. Orada verilmeyen cezaları canımla ödüyordum.”

Ayşe Baygın’ın kardeşi Nezahat Hıdır da “Apartmanda ses duyanlar bana haber verdi. Kardeşimi o halde bulduk hastaneye kaldırdık. Önce kaçtı, sonra maddeyle birlikte yakalanarak hapishaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kardeşim canını zor kurtardı. Umarım en ağır cezayı alır.” dedi.