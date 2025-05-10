Failin kemik yaşı belirlenecek

Haber Merkezi

İstanbul Alibeyköy'de, lise müdürü İbrahim Oktugan’ın, geçen yıl Y.K. isimli öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması dün görüldü.

Y.K.'nin yanı sıra iki suça sürüklenmiş çocuğun da sanık olarak yargılandığı davada, Eyüpsultan İlçe Nüfus Müdürlüğünün gönderdiği 'Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanma Bildirim Formu' dosyaya girdi.

Formda Y.K.'nin doğum tarihinin 30 Ağustos 2006 olduğu bildirildi. Davanın görüldüğü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Y.K'nin kemik yaşının belirlenmesini istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.