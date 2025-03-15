Failler cihatçılar ve destekleyenler

Politika Servisi

Suriye’de yönetimine getirilen cihatçı HTŞ güçlerinin bölgedeki alevi katliamları dün de birçok kentte protesto edildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan ortak basın açıklamasında Saray rejiminin cihatçılara desteğinin altı çizildi.

Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şube Başkanı Sinan Ataş, “8 Aralık’tan bu yana Suriye’nin İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalındaki Alevi köylerinin ağır saldırılar altında olduğunu belirterek "Camilerden yapılan anonslarla Alevi halkı hedef gösteriliyor. Faili meçhul cinayetler artık sıradan hale geldi" dedi.

Suriye’deki Alevilere yönelik saldırıların sorumlularının net olduğunu vurgulayan Ataş, “Geçici hükümetin lideri Colani ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Suriye’deki bu olaylardaki rolünü sorgulayan Ataş, “Türkiye ve emperyalist güçlerin desteklediği HTŞ, bu katliamların faillerine göz yummaktadır. HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır” dedi.

Ataş; “Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.