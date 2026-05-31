"Failler dışarı" sloganıyla mekandan çıkarılan Ozan Güven'den açıklama

Eski partneri Deniz Bulutsuz’a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onanarak kesinleşen oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında kendisine yönelik protestoya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir mekana giden Ozan Güven, kadınların protestosuyla, "Failler dışarı" sloganıyla dışarıya çıkartılmıştı. Güven'in yanında arkadaşı Mehmet Aslantuğ da bulunuyordu.

Yaşanan olaya dair sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Güven, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır.

6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli.

Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım. O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmamdı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah’a havale ediyorum. Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları."