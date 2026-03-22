Failler hep tanıdık

Kadın katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Bayramın ilk iki gününde 4 kadın erkekler tarafından yaşamdan koparıldı, 1 kadın ise ağır yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde bir araçta 34 yaşındaki Meryem Altaş, B.İ. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Meryem Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

Katliamın bir adresi de Kayseri oldu. Kocasinan’da H.A.S. ile evli olan Gamze S. arasında bir tartışma çıktı. H.A.S., yanında bulunan silahla kadına ateş etti. Ağır yaralanan Gamze S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Gamze S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan H.A.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KADIN AĞIR YARALANDI

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde ise 35 yaşındaki Gamze Yıldırım, 46 yaşındaki ablası Beyaz Çakmak ile annelerinin mezarını ziyaret ettiği sırada, boşanma aşamasında olduğu Habip Emre Yıldırım’ın av tüfekli saldırısına uğradı. Başından yaralanan Gamze Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti, Beyaz Çakmak ise ağır yaralandı. Çakmak hastaneye kaldırılırken Emre Yıldırım ise yakalandı.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Suriyeli Shaımas Abdi’nin boşanma aşamasında olduğu 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Polis ekiplerince, Abdulmuti Abdi gözaltına alındı.

KABAİŞ’İN CEP TELEFONU ÇİN’E GÖNDERİLECEK

Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü’nün kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İncelenmek üzere 3 ay önce İspanya’ya gönderilen Kabaiş’in cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan açıklamada cihaza erişim sağlanamadığı belirtildi. Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş kızının cep telefonunun Çin’e gönderileceğini açıkladı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Kabaiş, "Telefon şifresi kırılarak Türkiye’de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Çin’de şifrenin kırılabileceği söylendi" diye konuştu.