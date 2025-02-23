Failler ‘olası kast’tan cezalandırılmalılar

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te izinsiz tadilat sırasında meydana gelen ve 29 emekçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 7’nci duruşması yarın görülecek.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık katılacak. Önceki duruşmaya Çağlayan Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla katılan tanık Erkan Dillice’nin de Silivri’de hazır bulunması bekleniyor. Olaya ilişkin ikinci kez hazırlanan bilirkişi raporu için ise ek süre istendi.

Gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren mobilya atölyesi çalışanı Mahmut Emin Kaya’nın ailesinin avukatı Ahmet Avcı, sanıkların ‘olası kast’ suçuyla yargılanması istediklerinin önemine dikkat çekti.

İHMALLER ZİNCİRİ FELAKET GETİRDİ

Yaşananların yalnızca bir yangın faciası olmadığını ihmaller zincirinin sonucunda meydana gelen bir toplumsal trajedi olduğunu ifade eden Avcı, “Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediği açıktır. İşletmenin yangın riski taşıdığı yönünde çok sayıda ihbar var ancak belediye yönetimi tarafından bu uyarılar dikkate alınmamıştır. İşletmede büyük çaplı bir tadilat yapılmasına rağmen herhangi bir ruhsat alınmadığı ve zabıta ekiplerinin bu durumu fark etmesine rağmen müdahalede bulunmadığı tespit edilmiştir. Belediyenin ihmali, bu felaketin en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Avcı şöyle devam etti: “İddianame ve bilirkişi raporları, işletme sahipleri ve yetkili kurumların ağır ihmal içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Yangın riskine karşı hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı gibi, yangın söndürme sistemlerinin devre dışı bırakıldığı, çalışanlara iş güvenliği eğitimi verilmediği ve acil çıkış yollarının kullanılamaz halde olduğu belirlenmiştir. Suç, ‘olası kast’ kapsamında ele alınmalı ve hem belediye yetkilileri hem de işletme sahipleri ve taşeronlar en ağır şekilde yargılanmalıdır. Benzer felaketlerin yaşanmaması için belediyelerin denetim mekanizmalarını sıkılaştırması ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi, ve güvenlik denetimlerinen etkin yapılması şarttır.’’