Failler saklanmasın!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehre) köyünün kadim halklarından Asuri-Keldani yurttaşlar, yıllar içinde uğradıkları baskılar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar 13 köy ve binlerce nüfusa sahip olan bu topluluktan bugün köyde sadece birkaç kişi kaldı.

2014 yılında tüm zorluklara rağmen köylerine dönüp kendi imkânlarıyla ev yapan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, topraklarında yaşamaktan vazgeçmedi. Ancak 11 Ocak 2020’de evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.

70 gün sonra Şimoni Diril’in cansız bedeni köy yakınındaki bir dere kenarında bulundu. Açılan davada bir sanık hakkında ceza verilirken iki sanık beraat etti. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hürmüz Diril’in akıbetine ilişkin aynı sanıkların yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın saat 11’de görülecek. Davanın avukatlarından Rojhat Dilsiz tüm sorumluların açığa çakırılıp ceza almasını istedi.

GÜLİSTAN VE ROJİN DOSYASI GİBİ

Dilsiz BirGün’e yaptığı açıklamada, "Yürümekte, duymakta zorlanan yaşlı bir insanın böyle komplike bir cinayeti tek başına yapmış olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Olayın başından sonuna kadarki çelişkili ifadeleri, dosyada bulunan hts kayıtları, tanık beyanları ve dosyanın geldiği aşamada Apro Diril’in bu olayı tek başına işlemiş olması mümkün değildir" dedi.

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti dosyasında yaşananlara vurgu yapan Dilsiz, "Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gerçekler, Rojin Kabaiş dosyası ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların yeniden ele alınacağına ilişkin açıklamalarından sonra bu dosya ayrı bir önem kazanıyor. Zira biz biliyoruz ki bu dosyada aydınlatılmayı bekleyen onlarca husus var ve gerçek faillerin tarafsız ve bağımsız mahkemelerce yargılanmasının önünü açabilecek koşulları zorlamamız gerekiyor. Taleplerimiz de dosya içerisine göre aslında soruşturma aşamasında yapılması gereken kapsamlı araştırmaların mahkeme sürecinde yapılması ve olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.