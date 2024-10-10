Faillere ödül, kadınlara ceza

Haber Merkezi

Semih Çelik’in iki kadını katletmesinin yankıları tüm ülkede sürüyor. Kadınlar kent merkezlerinde, kampüslerde, sokaklarda eylemde.

Güvende değiliz diyen kadınların talebi ortak: ‘Cezasızlığa son, şiddeti üretmeyin.’ Şiddet her alanda yeniden üretiliyor. Evde, işte, okulda, sokakta. Bu şiddet biçimleri bazen fiziksel, bazen sözel, bazen psikolojik.

Bu şiddetin aktörü olan erkekler, infial yaratan kadın katliamları yaşanırken katliamları kınamaktan geri durmuyor. Medya ve sanat dünyasında isen yapım şirketleri fail erkeklere alan açmaya devam ederken kadın cinayetlerine en karşı olanlar ‘onlar.’

Kadın cinayetlerini suya sabuna dokunmadan kınamak yetmez. Fail erkekler; ünlerinden hiçbir şey kaybetmeden hayatlarına devam ediyorsa, kadınların en meşru talebi olan ‘İstanbul Sözleşmesi’ni ağzına almaktan çekinenler hâlâ varsa şiddete su taşımaya devam ediyorlar. Şimdi herkesin kınamadan öteye geçmesinin zamanı. Kadınların talebi ortak: Samimi olun!

Sektörde ününden hiçbir şey kaybetmeden kariyerine devam eden erkekler şöyle:

• İbrahim Tatlıses

1990 yılında o dönem evli olduğu Derya Tuna’yı silahla yaraladı. Sonraki dönemlerde oryantalist Asena da Tatlıses’in kendisini şiddete maruz bıraktığını beyan etti. Şiddet uyguladığı bir diğer kadın da Perihan Savaş. Tüm bunlara rağmen kariyerinde hiçbir aksama olmayan Tatlıses AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından da mitinglere, açılışlara davet edildi. Aralarındaki yakınlık dikkat çekti.

• Ali İhsan Varol

Eskiden evli olduğu kadını fiziksel şiddete maruz bırakan Varol hâlâ bir yarışma programı sunmaya devam ediyor.

• Talat Bulut

2018 yılında ‘Yasak Elma’ dizisinin kostüm asistanı Özge Şimşek, oyuncu Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini söyleyerek dava açtı. Talat Bulut dizideki rolüne devam etti. 2000 yılında da Hande Ataizi Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini açıklayarak dava açmıştı. Bulut tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

• Efecan Şenolsun

2018 yılında Elit İşcan, Şenolsun’un dizi setinde kendisine hakaret ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

• Ahmet Kural

2018 yılında Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığı beyan ederek dava açmıştı. Kural, mahkeme tarafından cezaya çarptırıldı. Fakat Ahmet Kural ününden hiçbir şey kaybetmedi. 2018 sonrası Baba Parası, Mahalleden Arkadaşlar, Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru, Müjdemi İsterim, Efsane gibi yapımlarda rol aldı.

• Erkan Petekkaya

2015 yılında Nurgül Yeşilçay Petekkaya’nın kendisini taciz ettiğini açıkladı. Petekkaya, "Beyonce mi o taciz edeyim. Ayrıca benim annem de kadın" diyerek kendini savundu. Sektördeki işlerine tam gaz devam etti.

• Ushan Çakır

Leyla ile Mecnun dizisinde oynarken rol arkadaşı Ezgi Asaroğlu’nu şiddete maruz bıraktı. Yapım şirketi Ushan Çakır’ın yanı sıra şiddete maruz bırakılan Asaroğlu ile de yollarını ayırdı. Çakır’ın kariyeri kaldığı yerden devam etti.

• Ozan Güven

Deniz Bulutsuz 2020 yılında Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek sosyal medya üzerinden ifşa etti. Aynı zamanda yargı yoluna başvurdu. Bir süre sektörden uzaklaştırılan güven bu senenin başında ‘Taş Kağıt Makas’ dizisiyle ekranlara döndü.

• Yusuf Güney

2020 yılında şarkıcı Yusuf Güney, Seda Sayan’a sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırdı. Aynı zamanda kadınların giyimine dair "aşırı açık giyinen kadınlar toplumda kendilerine yer bulamaz" gibi ifadeler kullandı.

• Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyeleri Can Tunaboylu ve Kaan Boşnak

2 erkeğin de birlikte oldukları kadınlara şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Hukuki süreçler devam ederken grup kampüslerdeki festivaller dahil birçok yerde sahne alıyor.

• Mehmet Ali Erbil

Erbil birçok kadına şiddet uyguladığı ve tacize maruz bıraktığı gerekçesiyle zaman zaman hâlâ gündeme geliyor. Erbil ile bir dönem evli olan Nevin Şimşek evlilikleri sırasında Erbil'in kendisine hem psikolojik hem de fiziksel olarak şiddet uyguladığını açıklamıştı. Oyuncu Bahar Öztan, bir televizyon programında Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini söylemişti. Şarkıcı Hande Yener ise Erbil’in kendisini rahatsız ettiğini beyan etmişti. Banu Parlak ve Ece Ronay da tacize maruz bırakıldıklarını açıklamıştı.