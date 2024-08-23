‘Failleri cesaretlendiren sizsiniz’

Haber Merkezi

Manisa’da çok sayıda kişinin gözleri önünde Yılmaz Akman adlı erkek tarafından şiddete uğrayan S.N.A ile ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu şiddeti engelleme imkânı varken seyredenlerin durumu da vahimdir” ifadelerine yer vermişti.

Çelik’in açıklamalarının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), da konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Çelik’in sözlerine değinilen açıklamada 'İktidar da kadına yönelik şiddeti engelleme imkânı varken yıllarca seyretti, seyretmeye devam ediyor. Dahası, aile odaklı politikalar ileri sürdükçe kadına yönelik şiddeti perçinliyor. Failler tam da bu politikalardan cesaret alıyor" ifadelerine yer verdi

BUNLAR AİLE ODAKLI POLİTİKALARIN SONUCU

‘AKP Seyretme, 6284’ü Uygula’ başlıklı açıklama ise şöyle:

Yetkililer görevini yapsaydı düne kadar S.N.A.’nın sesi defalarca duyulurdu. S.N.A., çocuk yaşta hamile kalmış, istismara uğramış. 14 yaşında kız çocuğu okula gitti mi diye sormamış bakanlık. Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) bir kadın şiddete uğradığında akıbetini takip etmekle yükümlüdür, bunun için kurulmuştur. ŞÖNİM görevini yapmadığı için S.N.A. bir kez daha şiddete uğradı.

Fail, her zaman olduğu gibi, en yakında. S.N.A., ayrıldığı erkek tarafından şiddete uğradı. Üstelik hamileyken, yanında bir de çocuğu varken. Bu, aile odaklı politikaların sonucudur. Aileyi güçlendireceğiz diyenler, o aileler içerisinde kadınların ve çocukların yaşadıklarını görmezden geliyor. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için aileyi güçlendirmek bir çözüm olamaz. Çözüm, her haneye aile danışmanı atamak da olamaz. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için çözüm yalnızca, 6284’ün etkin uygulanmasıdır.

Şiddeti önlemek isteyenler 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u uygulatma mücadelesi verenlerdir. İzleyenlerse kadınların hayatta kalma mücadelesine sırtını dönenlerdir. Hiçbir siyasetçi, yetkili sorumluluğu üzerinden atıp halka yüklemeye çalışmasın.

"NİCELERİ HER GÜN ŞİDDETE UĞRUYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR"

Fail Yılmaz Akman tutuklandı. S.N.A. ise cezaevinden çıkmasından korktuğunu söylüyor. Görevini yapmayan tüm yetkililerin peşindeyiz. Bu zamana kadar her kimin ihmali varsa, şiddet faili kadar sorumlular da. Olay esnasında bir video çekildi ve hepimiz S.N.A.’yı böyle tanıdık. Niceleri her gün şiddete uğruyor, öldürülüyor. Bu gidişatı biz değiştireceğiz. 6284’ü uygulatacağız ve kadın cinayetlerini durduracağız."

SOL Feminist Hareket ise sosyal medya hesabından Çelik’e tepki gösterdi. Açıklamada, “Şiddeti izleyen, faillerin sırtını sıvazlayan, 14 yaşında bir çocuğun istismara maruz bırakılmasının önünü açan sizsiniz” denildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da şu ifadelerle Çelik’e tepki gösterdi:

"İstismarı görmeyen iktidarın tepkisi sadece ‘hamilelik’ üzerinden."