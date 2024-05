Failleri engelleyin

SOL Feminist Hareket üyeleri dün 3 kentte iktidarın kadın haklarına yönelik saldırılarını ve çocuk istismarını protesto etti. Eylemlerde mücadele çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi

SOL Feminist Hareket üyeleri dün, İstanbul Sultanbeyli’deki çocuk istismarına ve yargı paketinin kadın haklarını hedef alan maddelerine karşı İstanbul, Samsun ve Ankara’da eylem yaptı. “Haklarımızı yok sayanlara, istismarın önünü açanlara karşı buluştuk” denilerek yapılan eylemlerde mücadele çağrısı yapıldı.

İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde düzenlenen eylemde kadınlar, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Kadınları değil katilleri engelle”, “Aile değil kadınız feminist isyandayız” sloganları attı. Kadınlar adına konuşan SOL Feminist Hareket Üyesi Emine Nur Ünsal, “Sultanbeyli’de bir kız çocuğunun yıllarca organize bir şekilde birçok kişi tarafından şiddete maruz bırakılarak istismar edildiği ortaya çıktı. AKP’nin adaletinin hiçbir istismarı önlemediğine, hatta failleri cezasızlıkla ödüllendirdiği, gerici, baskıcı ve kadın düşmanı söylemlerle cesaretlendirdiği bu şiddet sarmalının her geçen gün büyüyerek bir hayatı daha boğduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Memleketimiz yoksulluk, hukuksuzlukla lime lime dökülürken, AKP iktidarının kendi çıkarları için toplumu dinci gerici bir anlayışla dizayn etme çabası hız kesmiyor. Bu çabanın altındaysa kadınlar hedef alınıyor” dedi.

HEDEF ALINIYORUZ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetin her geçen gün artığına dikkat çeken Ünsal şöyle devam etti: “Bu cinayetlerin artış göstermesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin, Medeni Kanun’a ve 6284’e yapılan saldırıların bir sonucudur. ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ adı altında kadınları aileye hapsederek cehennemi yaşatmak istediklerini beyan ettiler. AKP iktidarının hız kesmeden sürdürdüğü saldırıların en güncel ayaklarından biri de 9. Yargı Paketi. Bu yargı paketinden 6284 Sayılı Kanun’u doğrudan hedef alınıyor. Her gün en az bir kadın öldürülürken kadın cinayetlerini önlemek bir yana dursun kadınların nasıl eve kapatacaklarının yollarını arıyorlar. Yaşanan cinayetler, istismarlar münferit değil, iktidarın politikalarının bir sonucu. Hayatları çalınan her kadının sorumlusunun bu iktidardır. Bu kadın düşmanı iktidarla müzakere edilmez, mücadele edilir! Muhalefet güçleri bütünlüklü olarak Anayasa tartışmalarına güçlü bir hayır demelidir.”