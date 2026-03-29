Faillerin hepsi tanıdık

HABER MERKEZİ

Kadın katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Son 48 saatte 3 kadın erkekler tarafından saldırıya uğradı 1 kadın katledildi, 2 kadın ise şüpheli olarak yaşamını yitirdi.

Niğde’nin Bor ilçesi Selçuklu Mahallesi’ndeki bir apartmanda B.Z.Y isimli kadın boşanma aşamasındaki erkek C.Y. tarafından bıçakla yaralandı. Fail C.Y. intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana’da 33 yaşındaki Dilan Öztürk, çocukları 5 yaşındaki A.K. ile 7 yaşındaki Ş.K.’yi okula götürmek için evden çıktığı sırada yaklaşık 3 yıl önce boşandığı 34 yaşındaki Ali K.’nin saldırısına uğradı. Kadını ağır yaralayan erkek polis merkezine teslim oldu.

Saldırının bir adresi de Mersin oldu. Tarsus’ta Mehmet Ç., evli olduğu Havva Ç,’yi kesici aletle katletme girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Havva Ç., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Havva Ç.’nin bir süre önce Mehmet Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın 23 Mart’ta kaldırıldığı öğrenildi. Fail gözaltına alındı. İzmir’in Bayraklı ilçesinde Uğur Baycan ise boşandığı 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu’yu öldürdü. Aynı tabancayla intihar eden Uğur Baycan’ın, daha önce de evini bastığı ve kadını darbedip tehditlerde bulunduğu belirtildi. Şüpheli ölümlerin adresleri ise Hakkari ve Aydın oldu. Hakkari Yeni Mahalle Gopsi TOKİ Konutları’nda 32 yaşındaki B.A. isimli kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. B.A’nın evli olduğu polise ait silahıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. Aydın Nazilli ilçesindeki Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’nda baş infaz koruma memuru olarak görev yapan Hayal Alkış’tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında ise Hayal Alkış’ın şüpheli ölümüne ilişkin aynı kurumda görev yapan S.V. isimli erkek gözaltına alındı.

ADALET TALEBİNE KULAK TIKADILAR

Van’da 27 Eylül’de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü aylardır aydınlatılmadı. Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili "Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları" dün Eskişehir’de İsmet İnönü Caddesi’nde bir araya gelerek eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada "18 aydır Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü aydınlatılmıyor, etkin bir soruşturma yürütülmüyor. 18 aydır kadınların ve Rojin’in ailesinin adalet talebine adeta kulak tıkanıyor. Deliller gizleniyor, süreç uzatılıyor" denildi.