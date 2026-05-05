FairSquare’dan FIFA’ya İsrail çağrısı: “Tüm organizasyonlardan men edilmeli”

Londra merkezli FairSquare, FIFA’ya İsrail’in uluslararası organizasyonlardan ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

Kuruluş, İsrail kulüplerinin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesinin FIFA tüzüğünü ihlal ettiğini savundu.

FairSquare Direktörü Nicholas McGeehan, 2024 yılında Filistin Futbol Federasyonu’nun başvurularını destekleyen belgeleri FIFA’ya ilettiklerini belirterek, bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

McGeehan, uluslararası toplumun işgal altındaki topraklar olarak kabul ettiği bölgelerde faaliyet gösteren kulüplerin açık bir ihlal içinde olduğunu ifade etti.

YAPTIRIM UYGULANMALI

FIFA’nın 19 Mart’ta söz konusu kulüplerin uluslararası müsabakalara katılımını engelleyecek bir karar almamasını “yanlış” olarak nitelendiren McGeehan, İsrail Futbol Federasyonuna yönelik yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan McGeehan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği “FIFA Barış Ödülü”nü de eleştirdi.

Söz konusu ödülün kurumun siyasi tarafsızlık ilkesiyle çeliştiğini savunan McGeehan, kararın şeffaf ve kurumsal bir süreç işletilmeden alındığını öne sürdü.

NORVEÇ'E DESTEK VERİLMELİ

Norveç Futbol Federasyonu’nun (NFF) konuyla ilgili inceleme talebine destek vermesini “önemli” olarak değerlendiren McGeehan, diğer federasyonların da benzer adımlar atması gerektiğini belirtti.

NFF Başkanı Lise Klaveness ise ödül sürecinin FIFA etik kuralları kapsamında incelenmesi gerektiğini açıklamıştı.

FIFA Başkanı Infantino, Aralık 2025’te Washington’da düzenlenen Dünya Kupası kura çekimi öncesinde Trump’a “Barış Ödülü” vermişti.

FairSquare ise bu tür kararların FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğini vurgulayarak sürecin kurumsal yetki sınırlarını aştığını savundu.