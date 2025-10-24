Faiz etkisini kaybetti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 puan indirerek faizleri yüzde 39,50 seviyesinde çekti. Karar metninde dezenflasyon sürecinin yavaşladığı, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu kaydedilirken faiz indirimlerine devam kararı verildi. TCMB karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiği, son döneme ait verilerin de talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiği belirtildi.

KARAR METNİNE AYKIRI

Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiği de kaydedildi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Merkez Bankası’nın karar metnine zıt bir karar alındığına dikkat çekti.

Cibre, karar metninde ara hedeflerden sapıldığı takdirde sıkılaşma sözü verildiğini ancak etkisiz bir miktarda da olsa faiz indirimi yönünde hareket edildiğini belirterek “Metinde geçtiğimiz ay da aynı cümle yazılıydı. Buna rağmen faiz indirimine gidilmesi teknik olarak güven erozyonuna neden olacaktır ve beklentiler daha da bozulabilir. Çünkü hedef koydu ve bu doğrultuda hareket etmedi. Üzerine metinde yazdığı ile tam ters aksiyon aldı” diye konuştu.

İris Cibre

BASKI DEVAM EDECEK

Aralık ayında da faiz indirimi yapılacağını öngören Cibre, “Kasım-Aralık ayları, mevsimsel olarak genelde daha ılımlı gelir. Dolayısıyla, bu doğrultuda aralıkta daha rahat indirim imkânı bulunabilir. Çünkü siyasi ve iş dünyası baskıları devam edecektir” diye ekledi.

Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini ifade eden Cibre, “Asgari ücret ilk defa açlık sınırının önemli oranda altında kalacak. Çünkü genelde hükümet asgari zamları, açlık sınırına yakın yapmayı tercih eder. Yıl sonu açlık sınırı beklentim 29 bin 690 TL ve yüzde 20 zamla asgari ücret ancak 26 bin 524 TL olabilir” dedi.

Ekonomi yönetiminin gözardı ettiği noktaya işaret eden Cibre, enflasyonun artık talep kaynaklı olmadığına vurgu yaptı. “Bozuk gelir dağılımı dolayısıyla yalnızca dar bir çevrenin talebi söz konusu” diyen Cibre, “Artık hem yüksek faiz hem de iklim şartları enflasyonu yukarı itmekte. Bunun çözümü ise Merkez Bankası’nda değil. Faizin artık bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Artık enflasyon tarım, su, özel okullar ve gerçek bir vergi reformuna eğilerek kontrol altına alınabilir. Şu an Merkez'in verdiği yüksek faiz, sadece her gün daha fazla dolar alabilecek TL yaratmaya ve finansman maliyetlerini yüksek tutmaya yarıyor” ifadelerini kullandı.