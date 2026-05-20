Faiz haram reklam helal: Vakıf Katılım’dan ‘havuza’ katılım

İktidar yandaşı olmayan medyayı görmezden gelerek, “İktidara yakın” olarak nitelendiren gazetelerin sayfalarını reklamlarıyla dolduran üç kamu bankası, 2026 yılının ilk çeyreğinde reklam ve ilan için para saçtı. 2026 yılının Ocak-Mart döneminde Vakıflar Bankası 613 milyon 254 bin TL, Halk Bankası 451 milyon 920 bin TL ve Ziraat Bankası ise 505 milyon 604 bin TL’lik reklam harcamasına imza attı. Ocak-Mart 2026 döneminde üç kamu bankasının toplam reklam harcaması 1 milyar 570 milyon 604 bin TL olarak hesaplandı.

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’nın ardından, Vakıf Katılım Bankası’nın reklam gideri de mali raporlar ile ortaya konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, “Faizsiz bankacılık” sloganıyla kurulan bankanın yüz milyonlarca liralık reklam harcaması gerçekleştirdiği öğrenildi.

REKLAMA 415,4 MİLYON TL

Vakıf Katılım Bankası'nın Ocak-Mart 2025 döneminde gerçekleştirdiği reklam ve ilan harcaması mali tablolara, 361 milyon 322 bin TL olarak yansıdı. Bankanın reklam ve ilan giderinde 2026 yılının ilk çeyreğinde ise çarpıcı artış kaydedildi. 2025 yılının ilk üç ayında 361 milyon 322 bin TL olan Vakıf Katılım Bankası’nın reklam ve ilan harcaması, 2026 yılının ilk üç ayında 415 milyon 436 bin TL’ye çıktı.

YÖNETİME MENFAAT

Bankanın üst yönetimine sağlanan ücret ve menfaatlerin toplam tutarı da paylaşıldı. 2025 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 45 milyon 760 bin TL olan bankanın üst yönetimine sağlanan ücret ve menfaatlerin toplam tutarı, 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 78 milyon 517 bin TL’ye fırladı.

REKLAM TARTIŞMASI

Türkiye’deki kamu bankalarının reklam ve ilanları hemen her dönem tartışma yaratıyor. Kamuoyunda, “İktidara yakın” olarak nitelendirilen gazete ve televizyonlara reklam yağdıran kamu bankaları, eleştirel yayınlar yapan medya organlarını adeta görmezden geliyor.