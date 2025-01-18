Faiz hassasiyeti bağış toplarken yok oldu

Diyanet’te devam eden ve adeta kangren halini alan 2025 yılı promosyon anlaşma sürecine yönelik tartışmalar devam ediyor. Nisan 2023’te Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu’nca alınan ve “Tüm bankalardan teklif alınmasını” öngören karara karşın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Ziraat Katılım ile anlaşılması konusunda” ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ali Erbaş promosyon konusunda Nisan 2023’te verilen taahhütleri yerine getirmemekte ısrarcı davranıyor. Promosyon ihalesinin oldubittiye getirilerek Ziraat Katılım’a verilmek istendiğini savunan Diyanet kayakları, “Üç seneliğine 17 bin TL’lik tutarları telaffuz ediyorlar” diyerek, “Promosyon için oluşturulan komisyonun göstermelik faaliyet yürüteceğini” savunuyor.

BAĞIŞTA SINIR YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, personele verilecek promosyonlara yönelik, “Faizsiz banka” ısrarına karşın başkanlığa bağlı Diyanet Vakfı'nın bağış toplama yöntemlerinde, “Faiz hassasiyeti” gözetilmiyor. 2023 yılında yurttaşlardan toplam 6 milyar 79 milyon 926 bin TL bağış toplayan Diyanet Vakfı, katılım bankası olmayan 10 farklı banka ile çalışıyor. Başkanlığın bağış hesabı bulunan 10 bankanın yedisi, özel bankalardan oluşuyor.

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KURUL KARARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu’nun Nisan 2023’te aldığı kararlar arasında, maaş promosyon süreçlerine yönelik kararlar da yer alıyor. Kurul’un 3 No’lu kararında, tüm bankalardan teklif alınması gerektiği belirtilerek, “Süreç, şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar ile yürütülsün” deniliyor.