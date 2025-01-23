Faiz indirimi beklentisi

BirGün ANKARA

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK), ocak toplantısında politika faizinde yeni bir indirime gidip gitmemeyi kararlaştıracak.

Aralıkta gerçekleştirilen 2,5 puanlık indirimle politika faizini yüzde 47,5 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın, faiz oranlarını yüzde 45'e indirmesi bekleniyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi ise iş dünyasının 10 puan faiz indirimi beklediğini yazdı.

2024’ün son ayında uluslararası piyasaların beklentisi doğrultusunda başlayan faiz indirimleri için zemin, düşük tutulan asgari ücret zammı ile kuvvetlendirildi. Geçen ay yapılan faiz indiriminin etkisi ilk olarak mevduat faizlerinin düşmesi ile görüldü. Kredi faizleri ise 3-10 Ocak haftasında yüzde 53,54'e geriledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizleri 2,52 puan düşürülerek yıllık yüzde 69,98 seviyesine indi. Bireysel kredilerin ortalama faiz oranı da 2,02 puanlık bir gerilemeyle yüzde 67,07'ye düştü. Şirketlerin TL cinsinden ticari kredi faizleri ise 1,96 puan azalarak yüzde 60,10 oldu.

Merkez Bankası, Haziran 2023’te yüzde 8,5 olan politika faizinde başlattığı artırım sürecini Mart 2024’te 500 baz puan ile tamamladı, sonrasında politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Yılın son toplantısında ise politika faizinde beklentilerin üzerinde bir indirime gidildi. İndirim döngüsü 250 baz puan ile başladı.

PPK’nin toplantı sayısı 12’den 8’e indirildi. Kredi maliyetlerinin düşmesi özellikle sermayenin beklediği bir gelişme olarak öne çıkarken, yüksek enflasyon nedeniyle çalışan kesimin alım gücündeki kaybın devam etmesi kaygıları artırıyor.