Faiz indirimleri halka yansımıyor

Merkez Bankası, firmalara nefes aldıran faiz indirimi kararlarına imza atarken yurttaşı doğrudan etkileyen faiz oranlarına dokunmuyor. Son faiz kararı ile politika faizi üçüncü kez düşürülerek yüzde 42,5’e indirildi. Kredi kartı ve kredili mevduat faizleri ise son bir yıldır değiştirilmiyor.

Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirim kararı aldı. Karar ile politika faizi oranı yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indi. Enflasyon raporu sunumunda ‘Otomatik pilotta değiliz’ mesajını veren Merkez Bankası, faiz indirimi döngüsünde üçüncü kez 250 baz puanlık indirime gitti. Banka, Aralık ve Ocak ayının ardından, Mart toplantısında da faiz indirimine devam ederek toplam 750 baz puanlık indirim yaptı.

Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Ocak ayındaki artış sonrasında Şubat ayında gerilediği, bu dönemde temel mal enflasyonunun düşük seyrini koruduğu, hizmet enflasyonunun ise Ocak ayına özgü artışın ardından yavaşladığı belirtildi. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

YURTTAŞA YANSIMIYOR

Merkez Bankası, 2024 Aralık toplantısında politika faizinde 250 baz puan indirime giderek, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi ve Mart 2024’teki son faiz artışından 8 ay sonra para politikasını değiştirdi. Ancak yine Mart 2024’te ilave sıkılaşma adımları kapsamında artırılan kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde uygulanan faiz oranı aradan geçen bir yıla rağmen değiştirilmedi. Geçim sıkıntısı nedeniyle artan takibe düşen borçlar ve kredi kartı kullanımına rağmen kredi kartlarında gecikme faizi yüzde 5,05, kredili mevduat hesaplarında gecikme faizi ise yüzde 5,30 seviyesinde uygulanıyor.

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’ne göre kredili mevduat hesapları dahil ihtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı 21 Şubat haftasında yüzde 70,47 seviyesinde bulunurken ticari kredilere uygulanan faiz oranları yüzde 56,57 oldu.

BATIK KREDİLER BÜYÜYOR

Faiz indirimlerinin başladığı 20 Aralık haftasından 28 Şubat haftasına kadar bankaların yasal takibe aldığı tüketici kredileri ve kredi kartı borçları yüzde 30,5 oranında arttı. 20 Aralık’ta 109 milyar 31 milyon lira seviyesinde bulunan takipteki borçlar, 28 Şubat itibarıyla 142 milyar 281 milyon liraya yükseldi. Bu borcun 70 milyar 753 milyon liralık kısmını bireysel kredi kartları oluşturdu.

Bireysel kredi kartları, toplam takibe alınan kredi borçlarının yüzde 21,2’sini oluşturdu. Bankaların peşine düştüğü batık kredilerin yaklaşık dörtte biri, kredi kartlarından kaynaklandı. Batık kredi kartı sorunu giderek büyürken sadece yılın ilk ayında bireysel kredi ve kredi kartı ödeyemeyenlerin sayısı 333 bin 367 oldu.

∗∗∗

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU: TCMB ORTA YOLU SEÇTİ

Piyasacı ekonomistler arasında TCMB politika faizine ilişkin iki eğilim vardı. Birincisi faizler indirilmesin, yabancı sermaye girişleri hız kesmesin ve döviz kurları sıçrayıp hem enflasyonu beslemesin hem de döviz borçlanarak fonlama yapan şirketlerin maliyetini yükseltmesin, diye düşünenler. Bunlara Ortodoks politikaları en sıkı savunanlar, büyük sermayenin taleplerini dillendirenler denilebilir.

Son verilerle Aralık 2024’te reel kesimin net döviz pozisyonu 142 milyar dolar oldu. Döviz borçları bir ayda 5 milyar dolar arttı. İkinci eğilim ise yüksek faizlerin yatırım iştahını kestiğini, yüksek fonlama maliyetinin şirketlerin kârlılığını olumsuz etkilediğini düşünenler. Bunlar da 250 puandan fazla bir faiz indiriminin olanaklı olduğunu söylüyorlardı. Bunlar da KOBİ’lerin Anadolu sermayesinin yanı sıra düşük ücretli eleman çalıştıran, düşük katma değerli üretim yapan ihracatçıların sözcüsü kabul edilebilir.

TCMB orta yolu seçti ve 250 puan indirimle politika faizini yüzde 42,50’ye çekti. En son açıklanan enflasyonun yüzde 39,05 olduğu düşünülürse şimdilik 3,5 puan bir reel faiz payı var. 2024’ün Mart-Mayıs arası 3 ayının enflasyonu sırasıyla yüzde 3,16, yüzde 3,18 ve yüzde 3,37’ydi. Bunların aradan çıkması sonucu yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş sağlanamayacak. O nedenle bundan sonraki toplantılarda aynı oranda bir faiz indirimi zor olacak. Zaten TCMB faiz duyurusunda dezenflasyon sürecinin üç ayağı; yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme olarak sıralanıyor. Aslında üç cephede de işler istendiği gibi gitmiyor. Rezervlerde de hafiften bir erime başladı. O nedenle bankanın işi zor. Bu tartışmalarda hiç sözü edilmeyen ise sade yurttaş. Onlar hâlâ ihtiyaç kredilerine yüzde 63 diğer maliyetlerle yüzde 80 faiz ödüyor. Kredi kartı maliyetleri de benzer düzeyde seyrediyor. Giderek takibe düşen bireysel borç oranları artıyor.