Faiz Kararı Bekleniyor | TCMB Nisan 2025 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık 2024'ten bu yana sürdürdüğü faiz indirim süreci Nisan 2025'te ne olacak? Nisan ayı merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi, yükseltecek mi? Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler ve detaylar şöyle:

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTECEK Mİ, İNDİRECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyert Merkez Bankası, enflasyon oranlarına paralel bir şekilde politika faizini indirme yolunu seçmişti. TÜİK verilerine göre Mart 2025'te enflasyon yüzde 38,10 olarak açıklandı. Mevcut politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde olunca, Nisan ayına yönelik faiz indirim beklentisi doğmuştu.

EKREM İMAMOĞLU OPERASYONUNUN ETKİSİ NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, tutuklanması ve bu durumun getirdiği siyasi belirsizlik ise Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Merkez Bankası rezervleri bu süreçte yaklaşık olarak 25 milyar dolar eridi ve bankanın rezervlerindeki düşüş sürüyor. Bu sürede Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde tutmasına rağmen borç verme faizini de yüzde 44'ten yüzde 46'ya yükselterek örtülü faiz artışı yaptı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİR Mİ? FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Tüm bu belirsizlik ortamında vatandaşlar merkez bankası faiz indirir mi yükseltir mi diye merak ediyor. Siyasi belirsizliğin sürmesi ve döviz rezervlerinde yaşanan erime nedeniyle piyasa beklentisi, Merkez Bankası'nın nisan ayında faizlerde bir indirim yapmayacağı yönünde.

TCMB FAİZ İNDİRİRSE EKONOMİYE ETKİSİ NE OLUR?

TCMB faiz indirirse ekonomiye olan etkileri kısa vadede canlanma, uzun vadede ise enflasyon riski olarak öne çıkar. Faiz indirimi, kredi faiz oranlarının düşmesine neden olarak bireylerin ve şirketlerin daha kolay borçlanmasını sağlar. Bu da "TCMB faiz indirirse dolar ne olur?" ve "faiz indirimi enflasyonu nasıl etkiler?" gibi soruların daha sık sorulmasına yol açar.

Özellikle konut, otomobil ve tüketici kredilerindeki artış iç talebi yükseltir. Ancak talep artışı üretimle karşılanamazsa fiyatlar yükselir ve enflasyon baskısı artar. Döviz kurunda yukarı yönlü hareketler de gözlemlenebilir, çünkü düşük faiz, yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıkmasına neden olabilir. Bu durumda "faiz indirimi doları nasıl etkiler?" sorusu da gündeme gelir.

TCMB FAİZ ARTIRIRSA EKONOMİYE ETKİSİ NE OLUR?

TCMB faiz artırırsa ekonomiye olan etkiler genellikle enflasyonla mücadele çerçevesinde değerlendirilir. Faiz artışı, kredi maliyetlerini yükselttiği için tüketim ve yatırım eğilimini azaltır. Bu durum "faiz artışı neden yapılır?" ve "TCMB faiz artırırsa enflasyon düşer mi?" gibi soruların öne çıkmasına neden olur.

Faiz artışı aynı zamanda TL’nin cazibesini artırır ve döviz talebini azaltarak kurdaki dalgalanmayı frenleyebilir. Yüksek faizler enflasyonun düşmesine katkı sağlasa da, büyüme hızında yavaşlama ve işsizlikte artış gibi yan etkiler doğurabilir. Bu nedenle "faiz artışı ekonomiyi durdurur mu?" gibi endişeler de kamuoyunda sıkça gündeme gelir.

TCMB NİSAN 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMM Para Politikası Kurulu, Nisan 2025 faiz kararını 17 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak.

TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin önümüzdeki günlerde yapacağı Para Politikası Kurulu ve faiz kararı tarihleri şöyle: