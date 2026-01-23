Faiz kararı memnun etmedi: Yeni Şafak TCMB’yi hedef aldı

İktidara en yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesi dün Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararını manşete taşıdı. “Dünyada böyle bir faiz yok” başlığıyla çıkan gazete hedef tahtasına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı koydu.

Gazetenin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Gelişmiş ekonomilerde enflasyon ve faiz oranları birbirine paralel olarak hareket ederken Türkiye’de makas açılıyor. Enflasyon aylardır yavaşlama eğilimini sürdürse de Merkez Bankası, yüksek faizden yana tavrını koruyor. MB, yılın ilk PPK toplantısında da piyasa beklentisinin çok altında kalan 100 baz puanlık indirime giderek faizi %38’den %37’ye çekti.”

HEDEFTE FATİH KARAHAN VAR

Sorumlu olarak Fatih Karahan’ı seçen gazetenin haberi şöyle devam etti: “Kapalı toplantılarda 'Mart 2024 yerel seçimlerine sadece bir hafta kala talep ve beklenti olmamasına rağmen faizleri tek kalemde 500 baz puan gibi devasa bir oranda artırdığını' belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, indirim sürecinde sergilediği "aşırı temkinli" tutum tepkiyle karşılanıyor. Yapılan sınırlı indirimler sebebiyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybetmeye devam ediyor.”

Haberde görüşülen yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise şunları söyledi: “Yüksek faiz-düşük kur" politikası nedeniyle özellikle emek yoğun sektörler son 2,5 yılda oyunun dışına itildi. Faizler ve enflasyon yüzde 20’nin altına inmedikçe ekonomide gerçek bir rahatlama olmaz. Ciddi bir faiz indirimi yapılmadıkça 2026’nın 2025’ten pek farkı olmayacak. Yüksek faiz-düşük kur politikasından kurtulmamız lazım.”