Faiz kararı öncesi dolar/TL'de rekor üstüne rekor

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,1297'den kapatmasının ardından bugün 29,1637'e çıkarak rekor kırdı. Dolar, saat 11.01 itibarıyla 29,1609 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada 29,1310 liradan başlayan dolar 29,1637'e çıkarak yeni rekorunu kırdı. Euro 31,9120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada saat 11.00'den itibaren dolar/TL 29,1607'den, euro ise 32,0322 seviyesinden işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 29,1310 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9430 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası oduğunu ifade etti.

Öte yandan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.770 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, yıllık konut fiyat endeksi

14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezerv varlıkları ve haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 3.çeyrek GSYH

16.30 ABD, aralık ayı Philiadelphia imalat sanayi endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, kasım ayı öncü endeks