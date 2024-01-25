Faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2640 liradan, euro 32,9150 liradan güne başladı.
Dolar/TL kuru hafta ortasında sınırlı yükselmeye devam ediyor.
Serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor.
32,9130 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.
FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın ilk toplantısı bugün yapılacak.
Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 seviyesinde.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.
Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.