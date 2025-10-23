Faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum
Dolar/TL, dün 41,9750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9830'dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, euro 48,8280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 41,9850 liradan, euro ise 48,8260 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 41,9770, euronun satış fiyatı ise 48,7160 lira olmuştu.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satılarının takip edileceğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi
14.00 Türkiye, ekim ayı TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları
17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi
ABD'de kamu kurumu verileri açıklanmayacak