Faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, euro 48,8280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 41,9850 liradan, euro ise 48,8260 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 41,9770, euronun satış fiyatı ise 48,7160 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satılarının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, ekim ayı TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

ABD'de kamu kurumu verileri açıklanmayacak