Faiz kararı öncesi euro ve dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0278'den kapatmasının ardından bugün 27,0240 liradan euro/TL ise 28,7320 liradan açılış yaptı.

Dolar/TL 27,0240 liradan, euro 28,7320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,0220 liradan, euro 28,7300 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,0390 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9920 lira olmuştu.

FED'İN POLİTİKA FAİZİ 22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklandı.

İngiltere'de enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda hız keserek yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterirken, piyasaların beklentisi bu ay yüzde 7 artış olacağı yönündeydi.

İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoE'nin politika faizini bugün 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'den yüzde 40'a geriledi.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi. Kurul, Kalekim Kimyevi Maddeler'in 345 milyon liralık, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret'in 127 milyon liralık ve Çimsa Çimento'nun 810,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verildi. İzmir Fırça'nın sermayesini tahsisli olarak 50 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırması talebi ile Kuvva Gıda'nın 287,1 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda sermaye artırımı talebi onaylandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, eylül ayı TCMB faiz kararı

14.00 İngiltere, eylül ayı BoE faiz kararı

14.30 Türkiye, ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları,

17.00 ABD, ağustos ayı CB öncü göstergeler endeksi

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi