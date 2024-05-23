Faiz kararı öncesi euro ve dolarda son durum

Dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamayan dolar/TL, TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,8570 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1990 liradan, euro 34,8570 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,1970 liradan alınan dolar, 32,1990 liradan satılıyor. 34,8550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8570 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1960 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9130 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.00 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları