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Faiz kararı öncesi gram altında son durum

Altının gram fiyatı, Ortadoğu'daki gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın, güne yüksek seyirden başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 4 bin 262 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 19.06.2025 09:36
  • Giriş: 19.06.2025 09:36
  • Güncelleme: 19.06.2025 09:50
Faiz kararı öncesi gram altında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 4 bin 262 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 2 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 920 liradan işlem görüyor.

Yeni işlem gününe düşüşle başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,22 azalışla 3 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 düşüşle 3 bin 369 dolardan günü tamamladı.

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