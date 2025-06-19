Faiz kararı öncesi gram altında son durum

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 4 bin 262 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 2 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 920 liradan işlem görüyor.

Yeni işlem gününe düşüşle başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,22 azalışla 3 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 düşüşle 3 bin 369 dolardan günü tamamladı.