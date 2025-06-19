Faiz kararı öncesi gram altında son durum
Altının gram fiyatı, Ortadoğu'daki gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın, güne yüksek seyirden başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 4 bin 262 liradan işlem görüyor.
Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 4 bin 262 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 2 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 920 liradan işlem görüyor.
Yeni işlem gününe düşüşle başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,22 azalışla 3 bin 362 dolardan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 düşüşle 3 bin 369 dolardan günü tamamladı.