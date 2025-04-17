Faiz kararı öncesi rekor kırmıştı: Altının gram fiyatında son durum
TCMB'nin faiz kararı öncesi 4 bin 116'ya yükselerek rekor tazeleyen gram altın, saat 14.26 itibarıyla 4 bin 72 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 708 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 749 liradan satılıyor.
Sabah saatlerinde 4 bin 116 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, TCMB'nin faiz kararı öncesi sonrası düşüşe geçti.
Gram altın, saat 14.26 itibarıyla saat 14.26 itibarıyla 4 bin 72 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 708 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 749 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.
TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5'e yükseltti.
BEKLENTİLER SABİT KALACAĞI YÖNÜNDEYDİ
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.