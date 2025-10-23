Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ekim ayı faiz kararının ardından bugün piyasa açılışındaki yatay seyrini sürdürdü.

Dün 41,9750'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9830'dan işlem gördü.

Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıkladığı ekim ayı politika faizi kararının ardından dolar/TL, saat 14.22 itibarıyla yüzde 0,04 artış görerek 41,9891 liraya çıktı.

Euro ise güne 48,8260 liradan başlamasının ardından saat 14.22 itibarıyla 48,7757 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 41,9770, euronun satış fiyatı ise 48,7160 lira olmuştu.

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise, yüzde 37,5 oldu.