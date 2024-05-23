Faiz kararı sonrası euro ve dolarda son durum

Dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamayan dolar/TL, TCMB'nin faizi yüzde 50'de sabit bırakması kararının ardından saat 14.05'te 32,2115 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 35,0401 lira seviyesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı sonrası döviz kurlarında yatay seyirde hareketlilik sürüyor.

İstanbul serbest piyasada saat 14.05'te dolar/TL 32,2115 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 35,0401 lira seviyesinde.

Serbest piyasada dolar 32,1970 liradan alınıyor, euro ise 34,8550 liradan alınıyor.

Dolar/TL bugün bankalararası piyasa açılışında 32,1990 liradan, euro 34,8570 liradan güne başlamıştı.

MERKEZ BANKASI, FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB, bugün saat 14.00'te açıkladığı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Banka, 9 ay boyunca toplam 4 bin 150 baz puan faiz artırmıştı. Banka, şubat ve nisan aylarında ise faize dokunmamıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanmıştı.