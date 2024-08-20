Faiz kararı sonrası euro ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından dolar ve euro kurunda artış yaşandı.

Serbest piyasada dolar 33,8266 alış fiyatından euro ise 37,5064 alış fiyatından işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,7730 liradan, euro 37,4090 liradan güne başlamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.