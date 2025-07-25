Faiz koridoru ne demek? Faiz koridoru ne işe yarar?

Faiz koridoru, merkez bankalarının para politikası araçları arasında önemli bir yer tutan, gecelik vadeli borç alma ve verme faiz oranları arasındaki aralık anlamına gelir. Bu sistem, piyasadaki likiditeyi yönetmek ve kısa vadeli faiz oranlarını kontrol altında tutmak için kullanılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da para politikasında bu aracı sıklıkla devreye sokmaktadır.

FAİZ KORİDORU NASIL ÇALIŞIR?

Faiz koridoru, genellikle üç ana unsurdan oluşur:

Geç Likidite Penceresi (GLP) faizi (üst bant)

Politika faizi (orta bant)

Borç alma faizi (alt bant)

Bankalar, merkez bankasından gecelik olarak borç alırken ya da borç verirken bu oranlar çerçevesinde hareket ederler. Faiz koridorunun üst sınırı, bankaların en yüksek maliyetle borç alabileceği oranı, alt sınırı ise en düşük getiriyle borç verebileceği oranı belirler.

FAİZ KORİDORU NE İŞE YARAR?

Faiz koridorunun amacı, piyasada kısa vadeli faiz oranlarının belirli bir aralıkta kalmasını sağlamaktır. Bu sistem sayesinde merkez bankası:

Likiditeyi kontrol eder

Enflasyonu hedefler

Döviz kurunu dengelemeye katkı sağlar

Finansal istikrarı destekler

Ayrıca faiz koridorunun genişletilmesi veya daraltılması, merkez bankasının para politikasındaki yön değişikliklerini sinyal vermesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

FAİZ KORİDORU İLE POLİTİKA FAİZİ ARASINDAKİ FARK

Politika faizi, genellikle faiz koridorunun tam ortasında yer alır ve merkez bankasının para politikasındaki yönünü ifade eder. Faiz koridoru ise politika faizinin etrafındaki aralıkla belirlenir. Yani faiz koridoru daha esnek bir kontrol aracıyken, politika faizi doğrudan yönlendirici bir sinyaldir.

TÜRKİYE'DE FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

Türkiye'de TCMB, geçmişte özellikle volatil dönemlerde faiz koridorunu genişleterek piyasaları dengeleme yoluna gitmiştir. 2010’ların başında uygulanan “asimetrik faiz koridoru” modeli, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı bir müdahale mekanizması olarak devreye alınmıştır. Bu dönemde üst bant daha yüksek tutulmuş ve gerektiğinde piyasaya müdahale edilmiştir.

FAİZ KORİDORU DARALTILIRSA NE OLUR?

Faiz koridorunun daraltılması, para politikasının daha öngörülebilir ve sıkı hale gelmesi anlamına gelir.

FAİZ KORİDORU NEDEN GENİŞLETİLİR?

Likidite yönetimini daha esnek hale getirmek ve piyasalardaki oynaklığa karşı daha fazla manevra alanı sağlamak için genişletilir.

FAİZ KORİDORU NE ZAMAN KULLANILIR?

Kriz dönemleri, kur şokları ya da enflasyonist baskıların arttığı zamanlarda etkili bir araç olarak devreye girer.

Faiz koridoru, merkez bankalarının para politikasındaki esnekliğini artıran, kısa vadeli faizleri yönlendiren ve finansal istikrarı korumaya yardımcı olan güçlü bir araçtır. Hem yatırımcılar hem de ekonomi takipçileri için faiz koridorunun hareketleri, gelecekteki ekonomik kararlar açısından önemli ipuçları taşır.