Faiz yükü ağırlaştı

Yurttaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle sadece bankalara ödediği faiz katlandı. Bu yılın ilk dört ayında faiz, geçen yılın aynı dönemine göre %171 oranında artarak 237,8 milyar liraya kadar yükseldi.

Havva GÜMÜŞKAYA

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep-enflasyon sonuç” tezinin ülke ekonomisinde yarattığı yıkımın en önemli göstergelerinden biri yurttaşın faiz yükünde yaşanan artış oldu.

Yurttaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle sadece bankalara ödediği faiz, bu yılın ilk dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında artarak 237,8 milyar liraya kadar yükseldi. Geçen yıl Ocak-Nisan’da faiz ödemesi 87,7 milyar TL olmuştu.

2020 yılında ise bankalara ödenen faiz 82,7milyar lira düzeyindeyken Erdoğan’ın ‘faiz indireceğim’ diye yola çıktığı 2021 yılında 118,7 milyar liraya, 2022 yılında 186,4 milyar liraya, 2023 yılında ise 378,3 milyar liraya yükseldi.

TAKİBE DÜŞEN ALACAKLAR ARTIYOR

Faiz oranlarında yaşanan artış tahsili geciken bireysel borçları artmasına neden oldu. Tüketicilerin bankalara olan borçları yılbaşından bu yana 427 milyar lira, yaklaşık yüzde 16 oranında arttı.

Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 160 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 267 milyar lira artış kaydetti. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 17 -24 Mayıs haftasında 1,1 milyar lira daha artarak 64,7 milyar lira oldu.

Söz konusu haftada bankaların toplam batık kredilerinin de 1,1 milyar lira artarak 209,4 milyar liraya yükselmesi tümüyle bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlardan kaynaklandı.

Vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yılbaşından bu yana 19,4 milyar liralık yaklaşık yüzde 42’lik artış yaşandı. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 78,1, batık tüketici kredisi borçlarında ise yüzde 24,6 oranında artış oldu.

TCMB Finansal İstikrar Raporu’na göre Mart 2023’te 37 milyar TL seviyesinde olan varlık yönetim şirketlerine devredilen hanehalkı batık kredi ve kredi kartı borcu, Mart 2024 itibarıyla 47 milyar TL’ye ulaştı. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 112 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor.

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270 BİN KOBİ TAKİPTE

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçları nisanda önceki aya göre 37,3 milyar lira artarak 3 trilyon 640 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredilerinde yılbaşından nisan ayı sonuna kadar olan dönemde yaşanan artış ise 377 milyar lira olarak gerçekleşti. KOBİ’lerin bu kredilerinin 55,8 milyar liralık kısmı ise batık durumdaki kredilerden oluşuyor. 270 bin KOBİ bu nedenle bankaların takibinde bulunuyor.