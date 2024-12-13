Faize giden parayla kamu ihya olurdu

İktidarın, “Halkın değil Saray’ın bütçesi” yorumlarına neden olan 2025 yılı bütçesi, devletin faiz yükünü de gözler önüne serdi. 2025 yılı için öngörülen faiz gideri, aralarında kritik icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun toplam bütçesinin üzerine çıktı. Öngörülen faiz gideri, yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini 2,3’e katladı.

REKOR TAHMİN

Genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresine 2025 yılı için teklif edilen toplam bütçe, 13 trilyon 343 milyar 5 milyon 772 bin TL oldu. Toplam 13,3 trilyon TL’lik bütçenin 1 trilyon 950 milyar TL’si, gerçekleşmesi tahmin edilen faiz giderlerinden oluştu. Bu faiz giderinin oranı, yüzde 14,2 olarak hesaplandı. 2025 yılı için tahmin edilen faiz gideri, 2002-2025 döneminin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı için öngörülen faiz giderinin 41 kamu idaresinden 40’ının bütçesine geride bırakması dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656 bin TL’lik 2025 yılı bütçesiyle devletin faiz giderinin üzerinde bütçesi olan tek kamu kurumu olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın toplam 1 trilyon 880 milyar 140 milyon 282 bin TL olan 2025 yılı bütçeleri dahi faiz giderine yetişemedi.

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4 BAKANLIK YETİŞEMEDİ

Bütçe toplamları faiz giderini yakalayamayan kritik önemdeki bakanlıkların yıllık bütçeleri ise şöyle sıralandı:

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 407,6 milyar TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 231,9 milyar TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 223,8 milyar TL

• Sağlık Bakanlığı: 1,1 trilyon TL

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FAİZİN BOYUTU

• 41 kamu idaresi bütçesi: 13,3 trilyon TL

• Tahmin edilen faiz gideri: 1,9 trilyon TL

• 4 bakanlığın toplam bütçesi: 1,8 trilyon TL