Faize gönülsüz indirim

BirGün/Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz indirimlerine devam etti. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e düşürdü. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

2025'te 8 toplantı yapan Merkez Bankası, bunların 6'sında indirime giderken, birinde artırım yaptı.

19 Mart operasyonu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratların tutuklaması sürecinde piyasalarda oluşan oynaklık sonrası yapılan faiz artışının ardından haziran ayındaki toplantıda pas geçildi. Böylece Merkez Bankası faizi bu yıl 9,5 puan düşürerek yüzde 47,5'ten yüzde 38'e çekti. TCMB sene sonu içi yüzde 30 olan faiz beklentisinin 8 puan üzerinde bir faiz oranı ile yılı tamamladı.

TCMB'nin karar metninde Kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayındaki artıştan sonra Ekim ve Kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte dönemlik büyümenin öngörülenden yüksek gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, "Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

'HEDEF İLE UYUMSUZ'

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, TCMB’nin gönülsüz faiz indirime gittiğini kaydederek “TCMB, Ne yapalım TUİK Kasım ayında çok düşük enflasyon açıklayınca biz de mecburen faizi 150 puan indirmek zorunda kaldık! Açıkçası pek gönlümüz yoktu böyle bir indirime” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yakup Küçükkale karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçükkale, indirimin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ancak enflasyon hedefleriyle çeliştiğini ifade etti. Küçükkale, “TCMB enflasyon hedeflerini rafa kaldırmış görünüyor. Bu saatten sonra politikanın yönü çıktıyı artırma ve piyasaları canlandırma eksenine kaymış durumda” değerlendirmesinde bulundu.