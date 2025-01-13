Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? Devletten faizsiz evlilik kredisi alma başvuru kılavuzu 2025

Yeni evlenecek olan çiftler için hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' 81 ilin tamamına yayılacak şekilde güncellendi. Peki faizsiz evlilik kredisi ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Detaylara bakalım:

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ NEDİR?

Bu proje, evlenmeyi planlayan çiftlere yönelik olarak geliştirilmiştir Proje kapsamında genç çiftlere; 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL faizsiz kredi desteği, Evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

(30 yaşından gün almamış olmak). Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

Çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi.

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Bakanlığın sunduğu evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.

ADLİ ŞARTLAR

Projeden yararlanabilmek için başvuru sahibinin; devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa veya uyuşturucu ticaretine ilişkin suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE NEREDEN BAŞVURULUR?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne nasıl başvurulur sorusunun yanıtı ise şöyle: Başvurular, e-devletten şu adres üzerinden yapılabilir: https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu