Faizsiz kredi veren bankalar | Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar Haziran listesi

Bankalar, 2025 yılı Haziran ayında yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla dikkat çeken faizsiz kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankaların hazırladığı kampanyalar kapsamında bireysel müşterilere %0 faiz oranıyla 75.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans imkânı sağlanıyor. Geri ödemeleri genellikle 1 ila 6 ay arasında değişen bu krediler, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yurttaşlar için seçenek oluyor.

Özellikle ilk defa müşteri olan bireyleri hedefleyen bu kampanyalar, dijital bankacılık uygulamaları üzerinden kolayca başvurulabiliyor. EnPara, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Türkiye İş Bankası’nın sunduğu %0 faizli kredi fırsatları, belirlenen üst limitler dâhilinde ve kısa vadelerde geçerli olmak üzere dikkat çekiyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların 2025 Haziran ayına ait güncel listesi ve limitleri…

📌 Haziran 2025 itibarıyla faizsiz kredi veren bankalar ve detayları: