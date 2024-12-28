"Fakir hayat en sağlıklı hayat" diyen Oytun Erbaş özür diledi

Kendisini deneysel tıp uzmanı olarak tanıtan Oytun Erbaş, "Fakir hayat en sağlıklı hayat" sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürerek özür diledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, şunları yazdı:

"TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."

Erbaş, programda asgari ücrete yapılam zam hakkında konuşurken "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" demişti.