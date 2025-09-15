Fakültede akademisyen yok

Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi’nde 9 Şubat 2025 tarihinde Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kuruldu. Fakültede, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinden mütercim ve tercümanlık bölümlerinin yer alacağı duyuruldu. 2025-2026 akademik yılında eğitime başlanması planlanan fakültede akademisyen sorunu yaşanıyor. Akademisyenlerin görevlendirmelerle derslere gireceği tahmin ediliyor.

YKS sınavından sonra ÖSYM verilerine göre, Almanca Mütercim ve Tercümanlık ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümlerini toplamda 80 öğrenci tercih etti. Fakülte bu süreçte 1 Temmuz ve 27 Ağustos’ta 2 kez akademisyen alımı için ilan açtı. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümüne profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Ancak şu anda fakültede öğrencilerin tercih ettiği bölümlerde birer tane olmak üzere sadece iki akademisyen görevli olarak görünüyor. İki bölümde de görev yapan profesör bulunmuyor.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde görevli olarak görülen akademisyen ise alan dışı çalışıyor. Söz konusu akademisyenin buradan önce Manavgat Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği bölümü, Turizm Rehberliği anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Fakültenin dekanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Şükrü Sözen ise Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde akademisyen.

Fakültenin internet sitesinde İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü için ders içerikleri bilgileri yer alırken, Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümünde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Akdeniz Üniversitesi’nin akademik takvimine göre 15 Eylül 2025 tarihinde eğitim başlayacak ancak fakültede 2 bölümde yalnızca birer akademisyen olması nedeniyle nasıl bir eğitim olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.