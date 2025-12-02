'Faladdin' ve 'Binnaz Abla' uygulamalarının sahibi hakkında tahliye kararı

'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Taşdelen, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sertaç Taşdelen ve sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Sertaç Taşdelen mahkemede yaptığı savunmasında, şunları söyledi:

"Ben eczacı bir anne ve babanın tek evladıyım. İnovasyon ve girişimcilik okudum; üniversiteden şeref derecesiyle mezun olduktan sonra Harvard’ta yüksek lisans yaptım. Ardından Dubai’de bir şirkette iç yönetim danışmanlığı görevinde bulundum. Vatan toprağıma geri dönünce bir yazılım şirketi kurdum. Bu şirket, yapay zekâyı kullanarak teknoloji üreten bir fabrika niteliğindedir ve yazılım hizmeti vererek telefon uygulamaları geliştirmektedir. Teşvikler alan, ödüller kazanan ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir şirkettir. Ben bilerek ve isteyerek bu ülkede istihdam yaratmaya geldim. Burada geliştirdiğimiz teknolojiyle bir yazılım hizmet faturası kesiyoruz. Türkiye’den 1 lirayı dahi yurtdışına aktarmadık. Aldığımız tek hizmet reklam harcamalarıdır. 40 çalışanın maaşı ödenmekte, geri kalan meblağ ise şirket kasasında bulunmaktadır. Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum; ben bir girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin tüm banka hesapları, ülkeye katkı sunduğunu açıkça göstermektedir. Elbette para girişleri ve transferler var; ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir. Türkiye’ye yurtdışından gelen para, 40 yazılım mühendisinin maaşı olarak ödenmektedir. Askerliğimi jandarma ve komando olarak yaptım; şehit olmak için dua etmiş bir insanım. Benim kara parayla aklamayla işim olmaz. Böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum.10 polis ve 2 kameraman eşliğinde gözaltına alındım, gocunmadım; cezaevinde tekli hücrede yattım, yine gocunmadım. Öncül suçu kabul etmiyorum. İddianameyi kendim okuduğumda herhangi bir suçla karşılaştığımı söyleyemem. Evet bir para girişi var ama bunların hepsi hukuki çerçevededir."

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme ara kararında Sertaç Taşdelen hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

SERTAÇ TAŞDELEN'İN TUTUKLANMASI

Fal bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Taşdelen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Taşdelen ifadesinde, "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sertaç Taşdelen'in, "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu, bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği ifade edildi. İddianamede, Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.