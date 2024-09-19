Falez tahribatının önü açıldı

Haber Merkezi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan “Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Doğal Sit” alanının koruma statüsünün düşürülmesi üzerine Antalya Kent İzleme Platformu basın açıklamasıyla birlikte 'Falezler 2024 Raporu'nu yayımladı. Platform, sit statüsünün düşürülmesiyle birlikte bölgede yapılaşmanın artacağı belirtilen basın açıklamasında, “Antalya’nın simgesel değeri olan Falezler, bir kez daha tahripkar yaklaşımlara kurban edilmek isteniyor. Geçtiğimiz günlerde tek bir imza ile falezlerin koruma statüsü düşürüldü. Çivi bile çakılmaması, mutlak korunması gereken bu alanda, keyfiyeti kendinden menkul bir yaklaşım içinde hareket edilmesinin amacının hayra alamet olamayacağı ortada” ifadeleri yer aldı.

“Ortak alanlarımızın, kamusal kaynaklarımızın paraya tahvil edilmesinin bu denli kolay ve fütursuzca önünün açılmasının ancak böylesine bir buyurgan yönetim anlayışının ürünü olabilirdi” diyen platform, falezlerin koruma değerini düşüren Cumhurbaşkanlığı kararının iptalinin maddi ve hukuki dayanaklarının olduğunu belirtti.

Koruma statüsü indirgenen falezlerin biyoçeşitlilik açısından bir bütün olduğu vurgulanan “Falezler 2024 Raporu”nda;

• Alanın Antalya’da gözlenen 238 kuş türünden 72’sinin yaşam alanı olduğu,

• Çok sayıda yarasa mağarası bulunan falezlerin Tufa kayalıkları üzerinde gelişen maki ve kayalık bitki toplulukları içinde tehlike altında 8 takson bulunduğu

• Denizel biyoçeşitliliği de olan falezlerin nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve Caretta Caretta’ların yaşam alanı olduğu

• Aynı zamanda doğal ve kültürel peyzaj değeri olduğu belirtilen falezlerin Antalya’nın kent kimliğinin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Raporda, “7 Eylül 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 8949 sayılı kararname geri alınarak, Antalya ili Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri (Konyaaltı Caddesi güneyi) Kesin Korunacak Hassas Alanı eski sınırlarına kavuşmalıdır. Gerek Konyaaltı Caddesi güneyinde koruma alanlarına, gerekse caddenin kuzeyindeki kamu arazilerine herhangi bir ticari faaliyet planlanmamalıdır” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

7 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 8949 sayılı kararname ile Antalya Konyaaltı Caddesi güneyindeki falezlerde Kesin Korunacak Hassas Alanı’nın daraltılmış olduğu ilan edildi. 9.9.2024 tarihinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 10399331 sayılı Olur’u ile revize bir harita yayınlanarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ kapsamından çıkarılan alan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edildi.