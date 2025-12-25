Falezler için savunma hattı

Haber Merkezi

Antalya’nın en önemli doğal miras alanlarından biri olan Muratpaşa-Konyaaltı falezlerine ilişkin koruma statüsü değişikliğine tepkiler sürüyor. Antalya Barosu, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi öncülüğünde Falezlerde bir araya gelenler ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi: “Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi sınırlarında yer alan falezler 2020 yılında ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescillendi. 2024’te alınan kararlarla, Piri Reis Caddesi ile Konyaaltı Varyantı arasında kalan bölüm bu statüden çıkarılarak ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na dönüştürüldü. Bu değişiklik yapılaşma ve kullanım baskısının önünü açar. Karar Antalya’nın kıyı siluetini, ekolojik dengesini ve kent kimliğini geri dönülmez biçimde tehdit ediyor.”

Falezlerin Akdeniz fokları ve yarasa kolonilerine ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak “26 Aralık 2025 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Bu sürecin, alınan kararların ekolojik, jeolojik ve mekânsal etkilerini bilimsel olarak ortaya koyacağına inanıyoruz” denildi.