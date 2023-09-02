Falezlerden düşen köpek, kurtarma ekibinden kaçıp, yukarı kendisi çıktı

Antalya'da sahibinin yanında 10 metrelik falezlerden düşen 'Linda' isimli Jack Russel cinsi köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekibini yaklaşık 1 saat uğraştırdı. Falezlere inen ekipten kaçan Linda, daha sonra kendi çabasıyla yukarı çıktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Meltem Mahallesi Cam Piramit Parkı’nın arkasındaki bölgede meydana geldi. Sahibiyle oynarken falezlerin bulunduğu noktaya giden 'Linda' isimli köpek, düştü.

Köpeğinin düştüğünü gören kişi, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı, sonuç alamayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekip, ekipmanlarını bağlayarak 10 metre aşağıdaki kayalığa indi.

Ekipler, Linda’yı yakalamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Köpeğin yakalanabilmesi için tenis topu ve sosis de götürüldü. Tüm çabalara karşın sonuç alınamadı.

Yaklaşık 1 saat sonra Linda, kendi çabalarıyla yukarıya çıktı. Sahibine koşan köpek, yakındaki bir işletmenin çalışanı tarafından getirilen suyu içti. Sahibi bir süre köpekle bölgede oynarken, itfaiye ekipleri de falezlerden çıkarak ekipmanlarını toplayıp ayrıldı.