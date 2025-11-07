FAO: Küresel gıda fiyatları ekimde yüzde 1,6 geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ekim ayında yüzde 1,6 gerilediğini bildirdi. Böylece fiyatlar üst üste ikinci ay düşmüş oldu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerek 126,4 puana indi.

Verilere göre endeks, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Mart 2022’de ulaştığı rekor seviyenin hâlâ yüzde 21 altında.

Endeks, eylülde de şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerilemişti.

BİTKİSEL YAĞ FİYATI YÜKSELDİ, TAHILLAR GERİLEDİ

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesinde hasat gecikmelerinin etkisiyle ekimde yüzde 0,9 artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi ise buğday ve pirinçteki düşüş nedeniyle aylık bazda yüzde 1,3 geriledi.

Buğday fiyatları yüzde 1,

Pirinç fiyatları yüzde 2,5 azaldı.

ŞEKER VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya’daki güçlü üretim, Tayland ve Hindistan’da beklenen artış ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle ekimde yüzde 5,3 geriledi. Böylece endeks, Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda’dan artan ihracat nedeniyle düşen süt tozu ve tereyağı fiyatlarının etkisiyle yüzde 3,4 azaldı.

ET FİYATI SEKİZ AY SONRA DÜŞTÜ

Et Fiyat Endeksi, sekiz aylık yükselişin ardından ekimde yüzde 2 geriledi. Ancak küresel talebin güçlü seyretmesi nedeniyle sığır eti fiyatları artmaya devam etti.

TAHIL ÜRETİMİ VE STOKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

FAO, küresel üretim, tüketim ve stoklara dair verilerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporunu da yayımladı.

Buna göre, bu yıl küresel tahıl üretimi geçen yıla göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 990 milyon tona ulaşacak. FAO, önceki tahmininde bu miktarı 2 milyar 971 milyon ton olarak açıklamıştı.

Tüm temel tahıllarda üretim artışı beklenirken, mısır ve pirinçte rekor seviyelere ulaşılacağı öngörülüyor.

Ayrıca FAO, küresel tahıl stoklarının da yüzde 5,7 artarak 916 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.