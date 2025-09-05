FAO: Küresel gıda fiyatları son 2,5 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ağustosta küresel gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 6,9 arttığını bildirdi.

FAO’nun açıkladığı verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artarak 130,1 puana çıktı. Böylece endeks, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış kaydetti ve son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TAHIL FİYATLARI GERİLEDİ

Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 düşerek 105,6 puan oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,1 gerileyen endekste, özellikle buğday fiyatları küresel arzın bol olması ve düşük ithalat talebi nedeniyle düştü. Buna karşılık mısır fiyatları AB’deki sıcak hava dalgaları ve ABD’de artan yem ile etanol talebi nedeniyle yükseldi.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARINDA ARTIŞ

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 1,4 artarak 169,1 puana çıktı. Palm, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükseliş bu artışın temel nedeni oldu.

ET FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER

Et Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,9 artışla 128 puana ulaştı. Sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükseliş, özellikle ABD ve Çin’den gelen güçlü talep nedeniyle devam etti. Uluslararası sığır eti fiyatları yeni rekor seviyeye çıktı.

SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 16,2 gerileyerek 152,6 puan oldu.

Şeker fiyatları karışık seyir izledi

Şeker Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 9 düşerek 103,6 puana indi.