Farazi & Friends'ten Avrupa turnesi

Türkçe rap camiasının çalışkan isimlerinden Farazi, Kodes Kahra, Sorgu ve Savai'nin 2026 Nisan ayında Avrupa turnesine çıkacakları açıklandı.

Kültür Sanat
  • 20.12.2025 19:12
  • Giriş: 20.12.2025 19:12
  • Güncelleme: 20.12.2025 19:43
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllardır Türkçe rap camiasının çalışkan isimlerinden ve ürettiği işlerle pek çok kişi tarafından takdir edilen Farazi, Kodes Kahra, Sorgu ve Savai'nin 2026 Nisan ayında Avrupa turnesine çıkacakları açıklandı.

Farazi & Friends: Savai, Sorgu & Kodes Kahra şeklinde duyurulan turnenin planı şöyle:

  • 21 Nisan Londra, Jazz Cafe
  • 23 Nisan Amsteredam, Toekomstmuziek
  • 27 Nisan Berlin, Cassiopeia
  • 29 Nisan Frankfurt, Das Bett
  • 30 Nisan, Viyana, Flex Cafe

Etkinliğin biletlerinin dijital kanallardan satışa sunulduğu da duyuruldu. Ayrıca 20 Nisan - Hamburg'taki Logo adlı mekânda da konser verileceği ve turne kapsamına giren şehir ve mekân sayılarının artabileceği de söylendi.

