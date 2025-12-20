Farazi & Friends'ten Avrupa turnesi

Uzun yıllardır Türkçe rap camiasının çalışkan isimlerinden ve ürettiği işlerle pek çok kişi tarafından takdir edilen Farazi, Kodes Kahra, Sorgu ve Savai'nin 2026 Nisan ayında Avrupa turnesine çıkacakları açıklandı.

Farazi & Friends: Savai, Sorgu & Kodes Kahra şeklinde duyurulan turnenin planı şöyle:

21 Nisan Londra, Jazz Cafe

23 Nisan Amsteredam, Toekomstmuziek

27 Nisan Berlin, Cassiopeia

29 Nisan Frankfurt, Das Bett

30 Nisan, Viyana, Flex Cafe

Etkinliğin biletlerinin dijital kanallardan satışa sunulduğu da duyuruldu. Ayrıca 20 Nisan - Hamburg'taki Logo adlı mekânda da konser verileceği ve turne kapsamına giren şehir ve mekân sayılarının artabileceği de söylendi.